2022 doğalgaz yardımı ne kadar, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

2022 doğalgaz yardımı ne kadar, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

Doğalgaz destek ödemeleri, ihtiyaç sahiplerinin merakla sorguladığı konular arasında yer alıyor. Peki 2022 doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Sosyal yardım kapsamında yer alan doğalgaz yardımı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında destek sağlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane başı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde artırdık." sözleri sonrası doğalgaz yardımı gündeme geldi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar doğalgaz destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. Henüz başvuru yapmayan vatandaşlar ise “Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ne kadar ve ne zaman yatacak?” sorularını araştırıyor.

İşte doğalgaz yardımı başvuru detayları ve başvuru ekranı…

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

Doğalgaz desteği başvuru şartları

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

Doğalgaz desteği ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz destek ödemeleri için tarih verdi. Bakan Yanık açıklamasında, "Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950 - 2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz.

Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirlendikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak" ifadelerinde bulundu.