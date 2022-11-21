2022 Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları! Çocuk Hakları ile ilgili sloganlar

2022 Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları! Çocuk Hakları ile ilgili sloganlar

1989 yılından beri kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları sosyal medyadan paylaşılıyor. İşte birbirinden güzel, resimli, anlamlı 2022 Çocuk Hakları Günü mesajları...

Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989'dan itibaren her yıl 20 Kasım tarihinde kutlanıyor. Çocuklara karşı haksızlıklar ile ilgili farkındalık yaratmak için kutlanıyor.

Geleceğin mimarları olan çocukların haklarını korumak için Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş bugünün önemi oldukça değerli.

Çocuk hakları dünya üzerinde bulunan bütün çocukların doğuştan sahip olduğu ve kimsenin ellerinden alamayacağı haklardır. Çocuklar, yaşama hakkı başta olmak üzere, sağlık, barınma, eğitim, fiziksel ve psikolojik sömürüye karşı korunma hakkına sahiptir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.

Çocuk hakları bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz.

Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır.

Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri alır ve onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar.

2022 Çocuk Hakları Günü mesajları ve sloganları

Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu ve mutlu olsun!

Mutlu ve sağlıklı nesillerin yeşereceği bir dünya umuduyla... Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

'Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.' -Mustafa Kemal Atatürk

Dünyanın en masum varlıkları çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Sizlere daha iyi bir dünya bırakabilmek umuduyla, çocuklar... Dünya Çocuk Hakları Gününüz kutlu olsun.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki her maddedin harfiyen uygulanabildiği güzel günlere... Gününüz kutlu olsun çocuklar.

Yaşam, sağlık, eğitim, barınma gibi haklarınızın ellerinizden zalimce alınmadığı güzel günlere. Dünya Çocuk Hakları Gününüz kutlu olsun çocuklarımız.

Dünya Çocuk Hakları gününüzün sadece bugün değil, her gün geçerli olduğu aydınlık günlere. Gününüz kutlu olsun sevgili çocuklar!

Çocuk bugünün yarını, yarının umududur. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Büyüklerin aldığı kararların çocukları olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin önemini unutmamalı...

Sağlık, yaşam, barınma ve eğitim her çocuğun hakkıdır. Her platformda bunu unutmamalı, unutturmamalı…

Geleceğin nesilleri çocukların hakkını savunmak bizim en büyük görevlerimizden biri… Her çocuğun Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Çocuk umuttur, Sevgidir çocuk. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor ve tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyoruz.

Tüm çocukların gülümseyebildiği bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.