2022 enflasyon farkı: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Temmuz'da en düşük maaş...

2022 enflasyon farkı: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Temmuz'da en düşük maaş...

Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin Temmuz zammı netleşiyor. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak? İşte ortalama maaşlar...

Mmeur ve memur emeklileri, rahat bir nefes alacak...

Hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşların, enflasyon farkı ile maaşları yükselecek.

Memur ve emeklilerin maaşlarına, ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Bu temmuzda da milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına enflasyon oranlarına göre zam yapılacak.

Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, net zam oranına yalnızca bir ay kaldı.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı, 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak.

Peki, memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 2022 memur ve emekli maaş zammı ile ilgili son durum...

Şimdiye kadar ocak ayı yüzde 11,10, şubat ayı yüzde 4,81, mart ayı yüzde 5,46, nisan ayı yüzde 7,25 mayıs ayı yüzde 2,98 enflasyonu açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 31,6'yı buldu.

Maaş zamları haziran ayının verilerinin açıklandığı 4 Temmuz tarihinde tam olarak belli olacak.

En düşük emekli memur maaşı

En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liradan 790 lira zam ile 3 bin 290 liraya çıkacak.

Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 343 liradan 740,388 lira ile 3 bin 83 liraya çıkacak.

Bağ-Kur en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 931,568 lira zam ile 3 bin 879, 568 liraya çıkacak.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liradan 644,956 lira zam ile 2 bin 685 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lı aylığı 3 bin 292 liradan 1.040,272 lira zamla toplam 4 bin 332,272 liraya çıkacak.

En düşük memur maaşı

En düşük Memur Emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 944 liraya çıkacak.

Müsteşar (1/1) emeklisi 15 bin 459 liradan 21 bin 426 liraya çıkacak.

Genel Müdür (1/1) emeklisi 13 bin 664 liradan 18 bin 938 liraya çıkacak.

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) emeklisi 5 bin 243 liradan 7 bin 266 liraya çıkacak.

Memur (Lisans - 1/4) emeklisi 5 bin 130 liradan 7 bin 110 liraya çıkacak.

Öğretmen (1/4) emeklisi 5 bin 275 liradan 7 bin 311 liraya çıkacak.

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) emeklisi 8 bin 956 liradan 12 bin 413 liraya çıkacak.

Polis memuru (8/1) emeklisi 5 bin 456 liradan 7 bin 562 liraya çıkacak.

Hemşire (Lisans - 1/4) emeklisi 5 bin 128 liradan 7 bin 107 liraya çıkacak.

Mühendis (1/4) emeklisi 6 bin 433 liradan 8 bin 916 liraya çıkacak.

Teknisyen (Lise-1/4) emeklisi 4 bin 477 liradan 6 bin 205 liraya çıkacak.

Profesör (1/4) emeklisi 12 bin 238 liradan 16 bin 961 liraya çıkacak.

İmam-hatip emeklisi 5 bin 275 liradan 7 bin 311 liraya çıkacak.

Avukat (1/4) emeklisi 5 bin 275 liradan 7 bin 311 liraya çıkacak.