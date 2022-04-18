2022 EYT mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta? EYT'liler toplanıyor...

2022 EYT mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta? EYT'liler toplanıyor...

Milyonlarda EYT'li emeklilik sahibi olabilmek için bir araya gelecek. Peki 2022 EYT mitingi ne zaman ve nerede yapılacak? EYT mitingi saat kaçta?

Türkiye'de 5 milyondan fazla vatandaş, EYT yasasının çıkmasıyla birlikte emekli olma hayaliyle yaşıyor.

Uzun zamandır yasalaşması beklenen EYT için olumlu gelişmeler yaşanıyor.

EYT bu sene çıkacak mı, kimleri kapsayacak, EYT ne zaman çıkacak soruları milyonlar tarafından her gün sorgulanırken, vatandaşlar seslerini duyurabilmek için miting düzenleyecek.

EYT mitingine katılmak isteyenler ise " EYT mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta" bilgilerini araştırıyor.

İşte 2022 EYT mitingi hakkında son gelişmeler...

2022 EYT mitingi ne zaman, saat kaçta?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak’ın duyurduğu gelişmeye göre; EYT mitinginin resmi başvurusu evrak teslimi ile gerçekleştirildi.

Başvurunun kabul edilmesi halinde, 2022 EYT mitingi 15 Mayıs Cuma günü Maltepe'de yapılacak.