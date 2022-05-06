2022 Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2022 Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD'de yaşama hayalleri kuran vatandaşların her yıl dört gözle beklediği Green Card başvuruları açıklandı mı sorusu gündemde yer alıyor. Peki 2022 Green Card başvuruları ne zaman açıklanacak?

Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan Green Card adlı belge, kuraya başvuran kişilere DV Lottery adlı bir çekilişle veriliyor.

Çekilişlerde adı çıkan ABD vatandaşı olmayan kişiler, eşleri ve 21 yaşın altındaki bekar çoçuklarıyla ABD'ye yerleşme, yaşama ve çalışma hakkı kazanıyor.

Green Card sayesinde her yıl yaklaşık olarak 10 bin Türk, Green Card alarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşiyor.

6 Ekim 2021 itibariyle başlayan Green Card başvuruları 9 Kasım 2021 tarihinde sona erdi.

Başvuruda bulunan adaylar, Green Card çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 Green Card başvuruları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

2022 Green Card çekilişi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Green Card çekilişi sonuçları 7 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

Green Card sonuçlarına nasıl bakılır?

1. https://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ hariç.)

6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1997)

7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

8. Submit Linkine tıklayın.