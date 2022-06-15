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- 2022 haziran FED faizi açıklandı mı, kaç oldu? Bitcoin ve döviz endişesi...
2022 haziran FED faizi açıklandı mı, kaç oldu? Bitcoin ve döviz endişesi...
Altın, bitcoin ve dövizi etkilemesi beklenen ABD Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu soruları araştırılıyor. Peki FED haziran faizi arttı mı, azaldı mı? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 15.06.2022 - 09:59
Küresel yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevrildi.
Para piyasalarındaki çalkantıların ardından özellikle kripto yatırımcıları FED kararının açıklanmasını bekliyor.
FED haziran ayı toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor.
Peki FED toplantısı ne zaman saat kaçta? 2022 FED haziran faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar..
2022 FED haziran faiz kararı açıklandı mı?
2022 Haziran FED toplantısı 14-15 Haziran tarihlerinde yapılıyor.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in FED faiz kararını 15 Haziran saat 21:00 itibari ile açıklaması bekleniyor.