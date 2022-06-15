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2022 haziran FED faizi açıklandı mı, kaç oldu? Bitcoin ve döviz endişesi...

2022 haziran FED faizi açıklandı mı, kaç oldu? Bitcoin ve döviz endişesi...

Altın, bitcoin ve dövizi etkilemesi beklenen ABD Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu soruları araştırılıyor. Peki FED haziran faizi arttı mı, azaldı mı? İşte detaylar...