2022 Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat ne zaman? Sınav soru ve cevapları!

2022 Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat ne zaman? Sınav soru ve cevapları!

ÖSYM tarafından düzenlenen kaymakamlık sınavı bu sene 16 Ekim Pazar günü Ankara’da düzenlendi. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat ne zaman olacak? İşte detaylar…

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kaymakamlık Sınavı için adaylar heyecanla bekliyor.

16 Ekim 2022 Pazar günü Kaymakamlık Sınavı gerçekleşti. Adaylar belirtilen saatte sınavlarını tamamladı.

Sınav sonrasında ise tüm gözler Kaymakamlık Sınavı sonuçlarına çevrildi.

Dün sınava giren adaylar, “2022 Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat ne zaman?” sorularını sormaya başladı. İşte detaylar…

2022 Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınav sonuçları, ÖSYM'nin kendi internet sitesinden duyurulacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekledir.

İlk 800 aday ve 800. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde "İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.", 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde "Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.", 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise "Kazanamadınız." ibaresi yer alacak.

Sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Bu yıl yapılan Kaymakamlık Sınavı soru ve cevaplarının 2 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.