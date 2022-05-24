- Haberler
- Gündem Haberleri
- 2022 KPSS başvuruları başladı
2022 KPSS başvuruları başladı
- 24.05.2022 - 10:23
- Güncelleme : 24.05.2022 - 10:58
ÖSYM Başkanlığı'nca, 2022'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları başladı.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2022 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı.
Başvurular 24 Mayıs- 6 Haziran arası
Açıklamada, "Değerli KPSS adaylarımız, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." denildi.
2022 KPSS sınav tarihleri için yapılan açıklamada ise şunlara yer verildi:
KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi:
31 Temmuz
KPSS Alan Bilgisi
1. gün sınavı: 6 Ağustos
2.gün sınavı: 7 Ağustos
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı
14 Ağustos
KPSS ÖNLİSANS
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS DHBT
Başvurular 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.