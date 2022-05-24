2022 KPSS başvuruları başladı

Kamuda görev almak isteyen adayların katılacakları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları başladı.

ÖSYM Başkanlığı'nca, 2022'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları başladı.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2022 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı.

Başvurular 24 Mayıs- 6 Haziran arası

Açıklamada, "Değerli KPSS adaylarımız, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." denildi.

2022 KPSS sınav tarihleri için yapılan açıklamada ise şunlara yer verildi:

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi:

31 Temmuz

KPSS Alan Bilgisi

1. gün sınavı: 6 Ağustos

2.gün sınavı: 7 Ağustos

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı

14 Ağustos

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS DHBT

Başvurular 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.