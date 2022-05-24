Petrol
109.53
-1.13%
Euro
17.3299
1.73%
Dolar
16.14
1.35%
Altın
961.78
1.37%
Borsa
2383
0.10%
Bitcoin
477.818
-1.89%
BTXN Coin
13.54
-0.51%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    2022 KPSS başvuruları başladı

    Kamuda görev almak isteyen adayların katılacakları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları başladı.
    • 24.05.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 10:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 KPSS başvuruları başladı

    ÖSYM Başkanlığı'nca, 2022'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları başladı.

    ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2022 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı.

    Başvurular 24 Mayıs- 6 Haziran arası

    Açıklamada, "Değerli KPSS adaylarımız, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." denildi.

    2022 KPSS sınav tarihleri için yapılan açıklamada ise şunlara yer verildi:

    KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi:

    31 Temmuz

    KPSS Alan Bilgisi

    1. gün sınavı: 6 Ağustos

    2.gün sınavı: 7 Ağustos

    KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı

    14 Ağustos

    KPSS ÖNLİSANS

    KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

    KPSS ORTAÖĞRETİM

    KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

    KPSS DHBT

    Başvurular 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.

    2022 KPSS başvuruları başladı #1

    2022 KPSS başvuruları başladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada önemli 3 konu var
    Gündem

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada önemli 3 konu var

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Davos'ta Rus Evi'nin ismi değiştirildi
    Dünya

    Davos'ta Rus Evi'nin ismi değiştirildi

    Görüş Bildir