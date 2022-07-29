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2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
KPSS 2022 Lisans sınavı için geri sayım başladı.Sınavın hangi gün ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu..
- 29.07.2022 - 17:15
2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak sorusu gündeme geldi.Sınava sayılı günler kala sınava girecek adaylar konuyla alakalı araştırma yapmaya başladı.
KPSS lisans sınav tarihleri ve sınav saatleriyle alakalı detaylar tüm adayların gündeminde.Peki 2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevabı..
2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman?
2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.Sınav saat 10.15'te başlayacak.