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2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

KPSS 2022 Lisans sınavı için geri sayım başladı.Sınavın hangi gün ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu..