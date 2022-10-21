2022 KPSS lisans sonuçları bugün açıklanıyor! KPSS sonuç sorgulama ekranı

Binlerce sınav katılımcısının beklediği gün geldi. Bugün KPSS lisans sonuçları açıklanıyor. Adaylar sınav sonuçlarını araştırıyor. İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı...

ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS oturumları, 2 Ekim tarihinde tamamlandı.

Binlerce sınav katılımcısı KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi.

Biten maratonun sonrasında ÖSYM yaptığı duyuruda sınav sonuç tarihlerini belirtti.

Genel Yetenek - Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının tamamlanmasıyla ÖSYM'nin sonuçları erişime açacağı zaman heyecanla bekleniyordu.

Sınava giren adaylar, arama motorlarında "2022 KPSS sonuçlarına nasıl bakılır?" sorularını araştırıyor. İşte KPSS sorgulama ekranı...

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Lisans sınavı sonuçları 21 Ekimde (Bugün) erişime açılacak.

KPSS sonuçlarına nasıl bakılır?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM’nin sonuç sayfasında adayların aldıkları puanın yanı sıra, doğru veya yanlış cevap sayıları da görülebilecek.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.