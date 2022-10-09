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    2022-KPSS Ön Lisans Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!

    KPSS önlisan sınavı temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde erişimine açıldı.
    • 09.10.2022 - 17:39
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    2022-KPSS Ön Lisans Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!

    Bugün gerçekleştirilen 2022-KPSS ön lisans sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarının erişime açıldığı ÖSYM tarafından açıklandı.

    Sınava giren adaylar soru kitapçıklarına ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

    "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans Sınavı’na ait (2022-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u erişime açılmıştır.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 09 Ekim 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir.

    Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 19 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

    2022-KPSS Ön Lisans Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı! #1


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