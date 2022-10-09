2022-KPSS Ön Lisans Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!

2022-KPSS Ön Lisans Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!

KPSS önlisan sınavı temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde erişimine açıldı.

Bugün gerçekleştirilen 2022-KPSS ön lisans sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarının erişime açıldığı ÖSYM tarafından açıklandı.

Sınava giren adaylar soru kitapçıklarına ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

"09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans Sınavı’na ait (2022-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 09 Ekim 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 19 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır." ifadelerine yer verildi.