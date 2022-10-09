- Haberler
- Gündem Haberleri
- 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!
2022-KPSS Ön Lisans Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!
- 09.10.2022 - 17:39
Bugün gerçekleştirilen 2022-KPSS ön lisans sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarının erişime açıldığı ÖSYM tarafından açıklandı.
Sınava giren adaylar soru kitapçıklarına ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;
"09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans Sınavı’na ait (2022-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 09 Ekim 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 19 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır." ifadelerine yer verildi.