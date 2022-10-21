Petrol
92.27
-0.12%
Euro
18.1367
-0.39%
Dolar
18.6059
0.00%
Altın
972.21
-0.11%
Borsa
3931
0.77%
Bitcoin
358.377
-0.97%
BTXN Coin
9.63
-0.10%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    2022 KPSS sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ekranı

    Binlerce sınav katılımcısının beklediği KPSS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını öğrenmek sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı...
    • 21.10.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 12:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 KPSS sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ekranı

    ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS oturumları, 2 Ekim tarihinde tamamlandı.

    Binlerce sınav katılımcısı KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi.

    Biten maratonun sonrasında ÖSYM yaptığı duyuruda sınav sonuç tarihlerini belirtti.

    Genel Yetenek - Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının tamamlanmasıyla ÖSYM'nin sonuçları erişime açacağı zaman heyecanla bekleniyordu.

    Sınava giren adaylar, arama motorlarında "2022 KPSS sonuçlarına nasıl bakılır?" sorularını araştırıyor. İşte KPSS sorgulama ekranı...

    KPSS lisans sonuçları açıklandı

    ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Lisans sınavı sonuçları 21 Ekimde (Bugün) erişime açıldı.

    KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    2022 KPSS sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ekranı #1


    MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
    Gündem

    MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Denizli'de arızalanan araca bakım yapan tamirci ölü bulundu
    3. Sayfa

    Denizli'de arızalanan araca bakım yapan tamirci ölü bulundu

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Görüş Bildir