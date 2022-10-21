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2022 KPSS sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ekranı
Binlerce sınav katılımcısının beklediği KPSS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını öğrenmek sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı...
- 21.10.2022 - 12:40
- Güncelleme : 21.10.2022 - 12:44
ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS oturumları, 2 Ekim tarihinde tamamlandı.
Binlerce sınav katılımcısı KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi.
Biten maratonun sonrasında ÖSYM yaptığı duyuruda sınav sonuç tarihlerini belirtti.
Genel Yetenek - Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının tamamlanmasıyla ÖSYM'nin sonuçları erişime açacağı zaman heyecanla bekleniyordu.
Sınava giren adaylar, arama motorlarında "2022 KPSS sonuçlarına nasıl bakılır?" sorularını araştırıyor. İşte KPSS sorgulama ekranı...
KPSS lisans sonuçları açıklandı
ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Lisans sınavı sonuçları 21 Ekimde (Bugün) erişime açıldı.