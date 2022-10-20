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    2022 KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuç sorgulama ekranı

    Binlerce sınav katılımcısı, KPSS sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki 2022 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı...
    • 20.10.2022 - 11:49
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    2022 KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuç sorgulama ekranı

    ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS oturumları, 2 Ekim tarihinde tamamlandı.

    Binlerce sınav katılımcısı KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi.

    Biten maratonun sonrasında ÖSYM yaptığı duyuruda sınav sonuç tarihlerini belirtti.

    Genel Yetenek - Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının tamamlanmasıyla ÖSYM'nin sonuçları erişime açacağı zaman heyecanla bekleniyor.

    Sınava giren adaylar, arama motorlarında "2022 KPSS açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?" sorularını araştırıyor. İşte KPSS sorgulama ekranı...

    KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS, 2 Ekim tarihinde son oturumun yapılmasıyla bitti. KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

    2022 KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuç sorgulama ekranı #1

    KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılan sınav kılavuzuna göre 2022 KPSS Önlisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

    KPSS sonuçlarına nasıl bakılır?

    Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

    KPSS sonuçları sorgulama ekranı

    2022 KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuç sorgulama ekranı #2


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