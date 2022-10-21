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2022 KPSS TABAN TAVAN PUANLARI! Hangi puanla nereye girilir? İşte Lisans atama puanları!

2022 KPSS TABAN TAVAN PUANLARI! Hangi puanla nereye girilir? İşte Lisans atama puanları!

KPSS sonuçları açıklanan adaylar, atamalar için araştırma yapıyor. 2022 KPSS taban ve tavan puanları belli oldu. Hangi puanla nereye gidilir? İşte lisans atama puanları...