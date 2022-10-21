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    2022 KPSS TABAN TAVAN PUANLARI! Hangi puanla nereye girilir? İşte Lisans atama puanları!

    KPSS sonuçları açıklanan adaylar, atamalar için araştırma yapıyor. 2022 KPSS taban ve tavan puanları belli oldu. Hangi puanla nereye gidilir? İşte lisans atama puanları...
    • 21.10.2022 - 13:05
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    2022 KPSS TABAN TAVAN PUANLARI! Hangi puanla nereye girilir? İşte Lisans atama puanları!

    KPSS lisans sınavına giren adayların 21 Ekim Cuma günü sınav sonuçları açıklandı.

    Sonuçları açıklanan adaylar, arama motoru üzerinde sınav sonuçlarını araştırıyor.

    Alınan puanlara göre taban ve tavan puanları belirlendi. Lisans atamaları ise merak konusu oldu.

    Az önce sımav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, "KPSS taban ve tavan puanları nasıl? Hangi puanla nereye girilir?" sorularını araştırıyor. İşte lisans atama puanları...

    KPSS atama taban puanları

    KPSS taban puanlarına ilişkin olarak 2021 yılına ait bilgiler bulunurken Sağlık Bakanlığı yerleştirme puanlarında 2022 yılına ait bilgiler yer alıyor.

    2021 KPSS TABAN PUANLARI

    2022 SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS ATAMA PUANLARI

    2022 KPSS TABAN TAVAN PUANLARI! Hangi puanla nereye girilir? İşte Lisans atama puanları! #1

    Düşük KPSS puanı ile nereye girilir?

    KPSS atama puanları illere ve kadrolara göre değişiklik gösteriyor. Adayların, KPSS taban puanları doğrultusunda gerçekleştirilecek.


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