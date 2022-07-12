2022 Kurban Bayramı bitti mi, son günü ne zaman? Kamu ve özel sektör...

2022 Kurban Bayramı bitti mi, son günü ne zaman? Kamu ve özel sektör...

Kurban Bayramı'nın süresi, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayramın kaç gün süreceği ve son günü sıklıkla araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı 2022 bitti mi, ne zaman bitecek?

9 Temmuz itibariyle Kurban ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bayramlaşmaya devam ediyor.

Tatilin ardından işe dönecek olan milyonlarca çalışan, bayramın bitiş gününü hesaplıyor.

Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek, son günü ne zaman gibi sorular gündemde yer alıyor.

Bu sene kamu kurumları için 9 günlük bir tatil fırsatı oldu. Ancak özel sektör 4 günlük bayram sonunda çalışmaya devam edecek.

Peki bayramın son günü ne zaman? Kurban Bayramı bitti mi, ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı 2022 ne zaman bitecek?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edildi, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

Bayram tatili kaç gün?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin kapsamına alındı.

Kamu çalışanları bayramda 9 günlük tatil yapacak. Özel sektör çalışanları ise 13 Temmuz Çarşamba günü iş başı yapacak.