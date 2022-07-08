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    2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Özel sektör kaç gün izin yapacak?

    Özellikle çalışan vatandaşların yakından ilgilendiği Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun cevabı belli oldu.İşte detaylar...
    • 08.07.2022 - 10:38
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    2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Özel sektör kaç gün izin yapacak?

    Bugün Kurban Bayramı'nın arife günü yaşanıyor.

    Kurban Bayramı bu yıl hafta sonu günlerine denk gelerek başlıyor.

    Kurban bayramı tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor.

    Kurban Bayramı öncesinde bayram tatili hakkındaki sorular da gündeme geliyor.

    Peki Bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Geçtiğimiz hafta belirlenen Kurban Bayramı tatili hangi günler?

    İşte bayram tatili takvimi...

    Kurban bayramı tatil tarihleri

    9 Temmuz 2022 Cumartesi 1. Gün

    10 Temmuz 2022 Pazar 2. Gün

    11 Temmuz 2022 Pazartesi 3. Gün

    12 Temmuz 2022 Salı 4. Gün

    Bayram tatili ne kadar sürecek?

    Kurban Bayramı tatili bu yıl 9 gün olacak.

    Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin kapsamına alınacak açıklamasında bulundu.

    Kamu çalışanları bayramda 9 günlük tatil yapacak.

    Özel sektör çalışanları ise 13 Temmuz Çarşamba günü iş başı yapacak.


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