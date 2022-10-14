2022 KYK burs başvurusu başladı mı? Ne zaman başlıyor ve ne kadar olacak?

2022 KYK burs başvurusu başladı mı? Ne zaman başlıyor ve ne kadar olacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi başladığı andan itibaren üniversite öğrencileri "2022 KYK burs başvurusu yapıldı mı? Ne zaman başlıyor ve ne kadar olacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Bu yıl üniversiteye başlayan ve ara sınıf öğrencilerinin gündeminde KYK burs başvuruları yer alıyor.

Öğrenciler merakla 2022 yılının burs başvuru tarihlerini ve burs ücretini bekliyor. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne çevrildi.

Bu yılki yeni dönem burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlayacağı tarihe yönelik beklentiler, ekim ayı ile birlikte yoğunlaştı.

2022 YKS kapsamında yükseköğrenim programlarına yerleşen yüz binlerce genç, burs ve kredi başvuru tarihlerine odaklandı.

Öğrenciler, "2022 KYK burs başvurusu yapıldı mı? Ne zaman başlıyor ve ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

KYK başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım’da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’da sona ermişti.

Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlamıştı.





KYK bursu ne kadar?

KYK burs güncel tutarları;

Lisans: 850 TL

Yüksek lisans: 1750 TL

Doktora: 2500 TL

KYK başvurusu nasıl yapılır?

Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.



