2022 KYK burs sonuçları sorgulama sayfası! 2022-2023 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı?

KYK burs ve kredi sonuçları yakından sorgulanıyor. Peki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden eğitim desteği alacak olan öğrenciler için KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK'dan eğitim desteği almak isteyen yükseköğrenim öğrencileri geçtiğimiz günlerde başvurularını gerçekleştirmişti. Değerlendirme işlemlerinin başlamasının sonrasında KYK burs sonuçları araştırılmaya başlandı.

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları yakın süreçte e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Aralık ayı içerisinde değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve değerlendirme sonrası sonuçların erişime açılması beklenmekte. Burs için sonuçlar belli olduğunda "https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

KYK bursu ne kadar ödeniyor?

KYK tarafından öğrencilere sağlanan aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirlenmekte. 2022 KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve doktora öğrencilerine 2.500 TL olarak ödenmekte. 2023 yılı için belirlenecek yeni ücretler ise gelecek olan günlerde açıklanmış olacak.