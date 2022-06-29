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    2022 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Merakla beklenen LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
    • 29.06.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 17:07
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    2022 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü açıklanacak.

    Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçlarının "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

    2022 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? #1

    Sınav sonuçlarının her sene olduğu gibi sabah erken saatlerde açıklanması bekleniyor..


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