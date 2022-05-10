2022 Mayıs askerlik yol parası ne kadar, ne zaman yatacak?

2022 Mayıs askerlik yol parası ne kadar, ne zaman yatacak?

Mayıs celbi ile vatani göreve gidecek olanlar, yol parasının ne kadar olduğunu ve ne zaman ödeneceğini sorguluyor. Peki askerlik yol parası ne kadar, kaç tl? Askerlik yol parası ne zaman yatacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından mayıs ayı celpleri ve sevk tarihleri duyuruldu.

Askere gidecek olan vatandaşlar, yol parası için araştırmalara da başladı.

MSB, askere gidecek olan kişilerin yol masraflarını karşılamak adına 'Askeri Yol ve İaşe Bedeli' ödemektedir. Bu bedel halk arasında askerlik yol parası olarak tanımlanmaktadır.

Vatani görev yolcuları, "askerlik yol parası ne kadar, ne zaman ödenecek" merak ediyor.

Peki 2022 mayıs askerlik yol parası kaç lira? Askerlik yol parası ne zaman ve nereye yatar, nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

Askerlikte "iaşe bedeli" nedir?

Zorunlu askerlik görevini yapanlar için, günlük yeme ve içme ihtiyaçlarının karşılanması adına iaşe bedeli verilmektedir. Bu miktar devlet tarafından karşılıksız olarak ödenir.

Halk arasında yol parası olarak geçen iaşe bedeli; hem kişinin evinden birliğe gidene kadarki sürede hem askerlik hizmetini yaptığı süre boyunca hem de terhis olduktan sonra evine dönerken kendisine verilen yemek parasını ifade eder.

Devlet, günlük olarak hesaplama yapar ve askerin alabileceği maksimum iaşe bedelini belirler.

2022 askerlik yol parası ne kadar?

Askerlik yol parası hesaplanırken öncelikle belediyeler tarafından askerlik şubelerine yapılan otobüs yol ücretleri dikkate alınıyor.

Bu ücretler göz önünde bulundurularak askerlik yol parası kişinin hangi şehirden askerlik görevini yerine getirmek için hangi şehre gideceğine göre değişiyor.

Aynı zamanda kilometre hesaplaması devreye giriyor.

Gün içerisinde 0-600 KM yol gidecek olanlara 20 TL, 601-1200 KM yol gidecek olan askerlere iki günlük 40 TL, 1201-1801 KM yol gidecek askerlere ise 3 günlük 60 TL yol parası ödeniyor.

Askerlik yol parası ne zaman yatar, nasıl alınır?

Askerlik yol ücreti kişi askere gitmeden önce PTT şubelerine yatırılmaktadır. Yatırılan para, PTT şubelerinden T.C kimlik numarası ile çekilebilmektedir.