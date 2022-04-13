2022 mayıs ayı celp ve sevk tarihleri: Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ASAL duyurusu...

2022 mayıs ayı celp ve sevk tarihleri: Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ASAL duyurusu...

Mayıs ayında vatani görevini yapacak olan asker adayları, celp ve sevk tarihlerini araştırıyor. Peki MSB askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? e-Devlet askerlik yeri öğrenme ekranı...

Vatani görevlerini yerine getirecek olan inlerce askerin beklediği celp için tarih belli oldu.

Gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak olan 2022 mayıs celbi seçim ve sınıflandırma sonuçlarına çevrildi.

Adaylar e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecek.

Silah altına alınacak olanlar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika duyurusuna kulak kesildi.

Peki askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 mayıs celp ve sevk tarihleri ne zaman? İşte konunun detayları...

2022 mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacaktır.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.