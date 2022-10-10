2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan belli oldu

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Brookings Enstitüsü'nden Ben S. Bernanke, Chicago Üniversitesi'nden Douglas W. Diamond ve Washington Üniversitesi'nden Phillip H. Dybvig kazandı.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel ödüllerinin sahipleri belli olmaya devam ediyor.

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu.

Bu seneki ödül, üç bilim insanı arasında paylaşıldı.

Ekonomi ödülü sahiplerini buldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel anısına verilem 2022 Sveriges Riksbank İktisadi Bilimler Ödülü'nün "Bankalar ve finansal krizler üzerine yaptıkları araştırma için" Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig'e verilmesine karar verildi.

Ben S. Bernanke, 2006–2014 yılları arası ABD Merkez Bankası Fed'in başkanlığını yapmıştı.

900 bin dolar ödül verilecek

Nobel ödülleri kapsamında kazananlara 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 900 bin dolar) nakit ödülü 10 Aralık'ta dağıtılacak.

İlk kazananın 1969'da seçildiği Ekonomi ödülü, diğer ödüllerden farklı olarak Alfred Nobel'in 1895 tarihli vasiyetinde değil, onun anısına İsveç Merkez Bankası tarafından veriliyor.



