Petrol
97.36
-0.57%
Euro
18.0307
-0.39%
Dolar
18.5815
-0.19%
Altın
1.003
-1.07%
Borsa
3593
0.72%
Bitcoin
363.499
-0.91%
BTXN Coin
9.01
-6.43%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan belli oldu

    2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Brookings Enstitüsü'nden Ben S. Bernanke, Chicago Üniversitesi'nden Douglas W. Diamond ve Washington Üniversitesi'nden Phillip H. Dybvig kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan belli oldu

    Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel ödüllerinin sahipleri belli olmaya devam ediyor.

    2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu.

    Bu seneki ödül, üç bilim insanı arasında paylaşıldı.

    Ekonomi ödülü sahiplerini buldu

    İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel anısına verilem 2022 Sveriges Riksbank İktisadi Bilimler Ödülü'nün "Bankalar ve finansal krizler üzerine yaptıkları araştırma için" Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig'e verilmesine karar verildi.

    Ben S. Bernanke, 2006–2014 yılları arası ABD Merkez Bankası Fed'in başkanlığını yapmıştı.

    900 bin dolar ödül verilecek

    Nobel ödülleri kapsamında kazananlara 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 900 bin dolar) nakit ödülü 10 Aralık'ta dağıtılacak.

    İlk kazananın 1969'da seçildiği Ekonomi ödülü, diğer ödüllerden farklı olarak Alfred Nobel'in 1895 tarihli vasiyetinde değil, onun anısına İsveç Merkez Bankası tarafından veriliyor.

    2022 Nobel Ekonomi Ödülü nü kazanan belli oldu #1

    2022 Nobel Ekonomi Ödülü nü kazanan belli oldu #2


    Tozluyaka 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! “Sana ihtiyacım var Zeyno”
    Medya

    Tozluyaka 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! “Sana ihtiyacım var Zeyno”

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Serdar Ali Çelikler'den Altay Bayındır eleştirisi
    Futbol

    Serdar Ali Çelikler'den Altay Bayındır eleştirisi

    Görüş Bildir