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    2022 Nobel Kimya Ödülü 3 bilim insanına gitti

    2022 Nobel Kimya Ödülü'nü bilim insanları Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless kazandı.
    • 05.10.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 13:47
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    2022 Nobel Kimya Ödülü 3 bilim insanına gitti

    2022 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu.

    Bu seneki ödül, üç bilim insanı arasında paylaşıldı.

    Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Kimya Ödülü Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless'e verildi.

    Ödül 915 bin dolar

    İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, üç bilim insanı aynı zamanda 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 915 bin dolar) ödülün de sahibi oldu.

    Çiftdikgen kimyası çalışmaları ödül getirdi

    Bertozzi, Meldal ve Sharpless'in "molekülleri bir araya getirirken yaptıkları çalışmalar" ve “çiftdikgen kimyası üzerindeki çalışmalar" sebebiyle ödüle layık görüldükleri açıklandı.

    Yarın Nobel Edebiyat Ödülü, cuma günü ise Nobel Barış Ödülü sahibini bulacak. Pazartesi günü de Nobel Ekonomi Ödülü’nün kazananı açıklanacak.

    2022 Nobel Kimya Ödülü 3 bilim insanına gitti #1

    İlk Türk bilim insanı

    1901’den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere verilen Nobel Kimya Ödülü’nü 2015’te Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı. Sancar, “Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı” olmuştu.

    2022 Nobel Kimya Ödülü 3 bilim insanına gitti #2


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