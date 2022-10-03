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    2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi Svante Paabo oldu

    2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 12:50
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    2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi Svante Paabo oldu

    Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel'de tıp kategorisinin kazananı belli oldu.

    Ödülün bu yılki sahibi Nobel Meclisi tarafından açıklandı.

    Tıp ödülü İsveç'e

    Tıp alanında tarihe geçen isim İsveçli biyolog Svante Paabo oldu.

    İnsan evrimi üzerinde çalışmasıyla kazandı

    2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Paabo, soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi ile ilgili çalışmaları ile ödüle layık görüldü.

    Nobel ödülleri İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nün Nobel Meclisi tarafından veriliyor.

    900 bin 357 dolar ödülün sahibi oldu

    Paabo, çalışmasının karşılığında 10 milyon İsveç kronu (900 bin 357 dolar) değerinde ödül kazanmış oldu.

    2022 Nobel Tıp Ödülü nün sahibi Svante Paabo oldu #1


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