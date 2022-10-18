Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen öksüz ve yetim yardımına başvurmak isteyenler, şartları araştırmaya başladı. Peki, 2022 öksüz ve yetim yardımı başvuru şartları neler?

Yardıma muhtaç olan vatandaşlarına el uzatan devlet, öksüz ve yetimler için yardım yapıyor.

Öksüz ve yetim olan vatandaşları zor durumda bırakmayan devlet, belli miktarda ücret ödüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi çocuklara ödenen öksüz ve yetim yardımı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden alınıyor.

Bu başvurulara ulaşmak isteyenler ise "2022 öksüz ve yetim yardımı başvuru şartları neler?" sorusunu araştırıyor.

Peki, 2022 öksüz ve yetim yardımı başvuru şartları neler? İşte yanıtı...

2022 öksüz ve yetim yardımı başvuru şartları neler?

İkamet ettiğiniz il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunabilirsiniz.

Öksüz ve Yetim Yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır.

Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun çocuğun yasal vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı açıklamıştı

Öksüz ve yetim aylığı 300 TL'den 600 TL'ye yükseltildi. Konuyla alakalı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza da müjdemiz var. Prefabrik ev yapımı yardımını 40 binden 150 bin liraya, öksüz yetim yardımını 300 TL'den 600 TL'ye şartlı sağlık yardımını 55 TL'den 100 TL'ye yükselttik."