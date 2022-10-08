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    2022 PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

    PMYO mülakatına giren adaylar konuyla ilgili detayları öğrenmek için “PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte mülakat sonuçlarına ilişkin detaylar…
    • 08.10.2022 - 17:55
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    2022 PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

    PMYO mülakatlarına giren binlerce adaylar heyecanla sonuçları bekliyor. PMYO başvuruları 25 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı.

    Adaylar mülakat sonuçlarına dair bilgi alabilmek için arama motorlarında araştırma yapmaya devam ediyor.

    2021 PMYO mülakat sonuçları kasım ayının ilk haftasında açıklanmış, adaylara erişimi sağlanmıştı.

    Başvuru işlemlerini ve mülakatlarını tamamlayan PMYO adayları, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

    PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili detaylar…

    2022 PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? #1

    PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?

    PMYO mülakat sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek açıklama bekleniyor. Ancak henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir bilgi gelmedi.

    2022 PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? #2


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