2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç TL?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin aklında "bayram ikramiyesi" var. Bu sene zamlanması beklenen ikramiyeler kaç lira olacak merak konusu. Peki 2022 Ramazan ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Ramazan ayını idrak eden İslam alemi, bayrama kavuşmak için gün sayıyor.

Milyonlarca emekli ise bayram için ödenecek olan ikramiyeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri sayesinde rahat bir nefes alıyor.

Bu sene zamlı ödenmesi beklenen Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu sorusu gündemde yerini aldı.

2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam bin 100 liraya yükseltildi.

Diğer yıllara göre zamlı olması beklenen ikramiye bayramdan önce hesaplarda olacak.

Peki 2022 Ramazan ikramiyesi ne kadar, kaç tl olacak? İşte ayrıntılar...

2022 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Emeklilerin bayram ikramiyesinin enflasyon oranında artması bekleniyor.

2022 yılı Ramazan ikramiyesi için vatandaşların beklentisi 2 bin lira olması yönünde.

Uzmanlar ise ikramiye tutarının 1500 ve 1750 lira olacağı arasında görüş paylaşıyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

Kabine Kurulu'nun bu haftaki gündem maddelerinde ikramiyelerin de olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kararı kamuoyu ile paylaşacak.