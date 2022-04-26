2022 Ramazan Bayramı'nda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz?

2022 Ramazan Bayramı'nda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz?

Ramazan Bayramı'nda yola çıkacak olanlar, köprü ve otoyol ücretlerine dair açıklamaları merakla bekliyordu. Peki bu sene bayramda yollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda köprü geçişleri bedava mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, köprü ve otoyolların durumu da netleşti.

Tatile veya memleketine gidecek olan milyonlarca vatandaş, "bayramda yollar ücretsiz mi" merak ediyordu.

Resmi Gazete'de yer alan karar neticesinde yolların ücretli olup olmadığı belli oldu.

Akabinde hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağına dair araştırmalar başladı.

Ramazan Bayramı 2 Mayıs itibarıyla başlayacak ve 4 Mayıs'ta sona erecek.

Peki, köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş ne zaman başlıyor? Hangi yollar ve köprüler ücretsiz? İşte bayram ücretsiz geçiş tarihleri...

Ramazan Bayramı'nda yollar ve köprüler ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı tatili vesilesiyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Sürücüler, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti ödemeyecek.

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2022

1- 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri

2- Osmangazi Köprüsü

3- ​​Yavuz Sultan Selim Köprüsü

4- KGM Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi )

5- KGM İzmir - Çeşme Otoyolu

6- KGM İzmir - Aydın Otoyolu

7- KGM Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

8- KGM Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

9- KGM Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

10- Gebze - Orhan​​gazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

11​- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre O​toyolu

12​- Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu

13- Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu

14- Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

15- Ankara - Niğde Otoyolu