2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 11 bin 317 personel alımı yapıyor. Başvuruları ise 2 Aralık 2022 tarihinde sona ermişti. Kura sonuçları için nefesler tutuldu.

Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 personel alacağını duyurdu. 11 bin 317 kişi ise İŞKUR üzerinden alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilmişti.

Başvuru sonuçları ise noter huzurunda yapılacak olan kura sonucunda açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı.

Başvuru yapan binlerce aday, kura çekilişinin ne zaman açıklanacağını ve kura sonuçlarını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi bugün saat 09:00’da başladı. Noter huzurunda çekilecek olan kura, saat 18.00'de sona erecek.

Kura sonuçlarına nasıl bakılır?

Kura sonuçları aynı gün saat 22.00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.



