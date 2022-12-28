Petrol
83.93
-0.89%
Euro
19.9146
0.14%
Dolar
18.7187
0.26%
Altın
1.086
-0.19%
Borsa
5370
0.00%
Bitcoin
315.182
-1.32%
BTXN Coin
6.40
-7.38%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    • 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

    2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

    Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 11 bin 317 personel alımı yapıyor. Başvuruları ise 2 Aralık 2022 tarihinde sona ermişti. Kura sonuçları için nefesler tutuldu.
    • 28.12.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

    Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 personel alacağını duyurdu. 11 bin 317 kişi ise İŞKUR üzerinden alınacak.

    Başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilmişti.

    Başvuru sonuçları ise noter huzurunda yapılacak olan kura sonucunda açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı.

    Başvuru yapan binlerce aday, kura çekilişinin ne zaman açıklanacağını ve kura sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?

    11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi bugün saat 09:00’da başladı. Noter huzurunda çekilecek olan kura, saat 18.00'de sona erecek.

    Kura sonuçlarına nasıl bakılır?

    Kura sonuçları aynı gün saat 22.00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

    KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama #1


    Bursa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
    İç Haber

    Bursa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Erzurum’da terör operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı
    3. Sayfa

    Erzurum’da terör operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    Görüş Bildir