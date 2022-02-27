2022 Şubat ayı kaç çekiyor 28 mi, 29 mu

Şubat ayının son günlerinde merak konusu olan "2022 Şubat kaç gün" sorusu gündemde yerini aldı. Peki bu sene şubat kaç çekiyor? 2022 Şubat 28 mi, 29 mu çekiyor? İşte detaylar...

11 aydan farklı gün sayısına sahip olan şubat, her yıl merak konusu oluyor.

Bu yıl şubat kaç gün sürecek sorusu ayın son günlerinde yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Şubat ayı 4 yılda bir 29 çekiyor.

Dünyanın tam dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlaması nedeniyle biriken 6 saatlerde 4 yılda bir bir günü oluşturuyor. Bu biriken gün ise şubat ayının sonuna ekleniyor.

Peki, 2022 şubat ayı kaç çekiyor? Bu yıl şubat kaç gün? İşte detaylar...

2022 ŞUBAT AYI KAÇ GÜN?

2022 yılında Şubat ayı 28 gün sürecek.

29 ŞUBAT NE ZAMAN?

2000

2004

2008

2012

2016

2020

2024...

ŞUBAT NEDEN 28 VEYA 29 ÇEKER?

Bugün kullanılan Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar’ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e yaptırdığı “Julyen” takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar.

Ne var ki 366 sayısı 12’ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır.

“July” olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar’ın adını taşır ve 31 gün sürer. Caesar’dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus’un adından) ayının 30, Caesar’ın adını taşıyan temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler.

Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.