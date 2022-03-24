2022 Temettü ödemeleri yattı mı? Temettü nedir, kime ödenir?

2022 Temettü ödemeleri yattı mı? Temettü nedir, kime ödenir?

Hisse senedi sahipleri, 2022 yılı temettü ödemelerinin hesaplara geçip geçmediğini sorguluyor. Peki temettü ödemesi nedir, kimlere ödenir? Temettü ödemeleri hesaplara yattı mı? İşte ayrıntılar...

Hisse sahiplerinin gündemi temettü ödemeleri...

Piyasaların takipçileri ve yatırımcıları "2022 temettü ne zaman yatacak, ödemeler ne zaman hesaba geçer?" sorularına yanıt arıyor.

Temettü oranları, şirketlerin yıl sonu bilançolarına bağlı olarak belirlendiği için yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen veriler arasında.

Peki temettü nedir, kime ödenir? Temettü ödemeleri yattı mı? İşte temettü ödemeleri hakkında merak edilenler...

TEMETTÜ NEDİR

Temettü, bir şirketin dönem karından, belli bir miktarı nakit para olarak hisse sahiplerine dağıtmasıdır.

Şirketin, yıllık net dönem kârından vergiler ve diğer giderlerin çıkarılmasının ardından elde kalan kısmın %20’sinden az olmamak kaydıyla yatırımcılarına dağıtım yapmasına temettü dağıtımı denir.

Şirketler, temettü dağıtıp dağıtmayacaklarına genel kurulda karar verir.

Şirketlerin temettü dağıtım tarihleri ise, değişkenlik göstermekle birlikte genellikle ikinci çeyrek içerisinde gerçekleşmektedir. Temettü dağıtım tarihleri önceden BIST’te bildirilir ve kamuoyuna duyurulur.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ YATTI MI 2022

Temettü ödeme dönemi başladı. Bu süre boyunca 20 şirket toplam 41.5 milyar TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ödemenin 12.5 milyar lirası borsadaki ortaklara yapılacak.

2021'de 15.5 milyar TL ile kâr rekoru kıran Ereğli, dün temettü ödemesini yaptı. 15.5 milyar TL'lik ödeme yapılırken, bunun 7.4 milyar lirası halka açık kısmı elinde bulunduran yatırımcılara gerçekleştirildi. Dün ayrıca İsdemir, Tofaş ve FM Piston temettü ödemesi yaptı.

Bu hafta toplam 8 şirket yatırımcılara 9.6 milyar TL temettü ödemesi yapacak.

Önümüzdeki hafta 12 şirket toplamda 8.7 milyar lira, borsadaki ortaklara 3 milyar lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Ödemeler, temettü tarihinden sonraki 3 gün içinde hesaplara geçecek.

TEMETTÜ NASIL HESAPLANIR

Ne kadar temettü alacağınız, elinizdeki pay adedine göre belirlenir.

Temettü gününden önceki kapanışta, elinizdeki hisse pay sayısını, şirketin açıkladığı net temettü miktarı ile çarptığınızda, ödenecek nakit temettü miktarı ortaya çıkar.