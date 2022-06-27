2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?Ne kadar zam yapılacak?

Haftalarıdır gündemin en önemli konusu olan temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusu yakında netlik kazanacak.İşte tüm merak edilenler..

Temmuz ayında yapılması planlanan yeni asgari ücret zammı hakkında merak edilenler uzun zamandır gündemi meşgul ediyor.

Yetkililerden peşpeşe yapılan zam haberleri ise milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı.Peki milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Her ayın 3'ünde açıklanan TÜFE oranlarının 3 Temmuz pazara denk gelmesinden ötürü 4 Temmuz pazartesi günü açıklanacağı biliniyor.Bu yüzden yeni asgari ücret fiyatının bu tarihten hemen sonra açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda yüzde 30'un üzerinde bir zam beklentisi var.Bu konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Çalışanların alın terini koruyan devlettir. Temmuz'dan itibaren çalışan memurların değil, emekli olan kamu çalışanları 3600 ek gösterge ile koruduğumuz ilave haklar verdiğimiz gibi enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi onları da kapsayacak şekilde düzenleyeceğiz. Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek." ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücretin tam ne kadar olacağı netleşmezken 5500 TL'nin altında olmayacağı beklentisi hakim..