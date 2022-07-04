2022 Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak

2022 Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak

Memur maaşlarına gelen yüzde 41,69'luk zamla birlikte bedelli askerlik ücretleri de bu orana göre yeniden belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran verilerini açıkladı.

Buna göre emekli, memur emeklisi ve memurların zam oranları da belli oldu.

Bu kapsamda memurlara yüzde 41,69 zam yapıldı.

Bu zam oranına göre beddelli askerlik ücretleri de yeniden belirlenecek.

Bedelliye yüzde 41 zam geliyor

Bedelli ücreti 6 aylık asteğmen maaşına eşit oluyor. Asteğmen maaşı yüzde 41'lik zamla beraber 9 bin 417 TL'den 13 bin 277'ye çıktı.

Buna göre bedelli ücretinin 79 bin 660 TL civarı bir tutara ulaşması bekleniyor.

MSB açıklayacak

Bu güncelemelerle 2022 yılının ikinci yarısına ilişkin bedelli askerlik ücretinin, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanması bekleniyor.

2021 yılı ikinci 6 ayı için 43 bin 150 lira ödenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ilk yarısı için 56 bin 500 lira olarak belirlenmişti.