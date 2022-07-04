2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne kadar zam geldi?

2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne kadar zam geldi?

TÜİK tarafından memur maaş zammının belli olmasının ardından bedelli askerlik ücreti merak ediliyor. Peki, Temmuz 2022 bedelli askerliğe ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayı memur maaş zam oranları belli oldu.

TÜİK'in verilerine göre; memurlara yüzde 41,69 zam yapıldı.

Memur ve emekli maaş zammı oranlarının belli olmasıyla birlikte gözler Temmuz 2022’de bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğuna çevrildi.

Bedelli askerlik ücretine son zam 2022 sene başında gelmiş, 1 Ocak itibariyla bedelli askerlik için ödenecek tutar ilk altı ay için 56 bin 310 TL’ye yükselmişti.

2022 Temmuz-Aralık dönemi için ödenmesi gereken bedelli askerlik ücretine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bedelli askerlik ücretinin baz alındığı asteğmen maaşı belli oldu.

Buna göre, 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam yüzde 41,85 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilecek zam oranı yüzde 42,35 olarak tespit edildi.

2020’nin ilk yarısında 35 bin TL olan bedelli askerlik ücret yılın ikinci yarısında 37 bin lira oldu.

2021’in Ocak- Haziran döneminde 39 bin 780 TL, temmuz-aralık döneminde de 43 bin 150 lira olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ocak-haziran döneminde de yüzde 30.5’lik artışla 56 bin 310 lira oldu.

Bedelli askerlikten kimler yararlanabilir?

Bedelli askerlikten, askerlik çağına gelmiş, askerliğini yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmayan, bakaya durumunda olmayan, yoklama tarihi itibariyle yoklama kaçağı durumuna düşmeyen askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler yararlanabilir.

Bu koşulları sağlayan ve Kanun ile belirlenen hesaplama usulüne göre belirlenen bedelli askerlik ücretini ödeyen kişiler, bedelli askerlik uygulaması kapsamında 1 aylık temel askerlik eğitimini almak üzere silah altına alınırlar.

Bu temel eğitim tamamlandıktan sonra ise yükümlüler vatan hizmeti olan askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılırlar.