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    2022 TSK tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer alan binlerce personel, tayinlerin açıklanmasını bekliyor. Peki tayinler açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 14:07
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    2022 TSK tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Türk Silahlı Kuvvetleri, bünyesinde görev yapan personeller, tayinler ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.

    Binlerce personel, kurumların resmi internet adresi üzerinden tayinlere ilişkin yapılacak olan açıklamaları bekliyor.

    .Tayin başvurusunda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri uzman çavuş, subay, astsubay, rütbelerindeki personeller, yeni çalışma yerlerini öğrenecek.

    Peki, TSK tayinleri ne zaman belli olacak? TSK tayinleri ne zaman açıklanır?  İşte son ayrıntılar...

    2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak?

    2022 yılı TSK tayinleri henüz açıklanmadı.

    TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip haziran ayı içerisinde duyuruluyor. Bu sene haziranın ilk haftası açıklanması bekleniyor.

    2022 TSK tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? #1


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