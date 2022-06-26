2022 yılı Bekçi alım sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2022 yılı Bekçi alım sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Bekçi alımı başvurularını bekleyen adaylar 2022 bekçi sınav tarihlerine dair detayları araştırıyor. Peki, bekçilik sınavları ne zaman? İşte detaylar...

2022 yılı bekçilik sınavı için geri sayım başladı.

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, Jandarma, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alımı ile ilgili son gelişmeleri merakla bekliyor.

Peki Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? EGM PA ile 2022 bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

İşte detaylar...

Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

8/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacak.

Sınav giriş belgesi e- Devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.

Bekçi alımı sınavı ne zaman?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak.

Sınavın uygulanması