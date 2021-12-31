2022 yılına erken giren ülkeler

Dünyada saat dilimi farkından ötürü bazı ülkeler 2022'ye Türkiye'den daha önce giriyor.

Bulunduğu meridyenle ilgili oluşan saat farkı nedeni ile 2022'ye bazı ülkeler, bizden daha önce girdi.

Yeni yıl coşkusunu bizden önce yaşayan, 2022'nin takvim yapraklarını çevirmeye başlayan ve tarihlerin artık resmen 2022'yi gösterdiği bu ülkelere hep birlikte bir göz atalım:

KİRİTİMATİ ADASI YENİ YILA İLK GİRENLERDEN

Dünyada yeni yıl, ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Bu ülke Türkiye saati ile 13.00'te yeni yıla girmiş oldu.

YENİ ZELANDA YENİ YILA GİRDİ BİLE

Kiribati ve Samoa'nın ardından yine Türkiye saati ile 14.00'te Yeni Zelanda ve Fiji de 2022'yi karşıladı.

Yeni Zellanda yeni yıla girdi VİDEO

SIRADA AVUSTRALYA VAR

Sonrasında ise Avustralya, Türkiye saati ile 16.00'da 2022'ye "merhaba" diyecek.

Avustralya'nın Melbourne kentinde koronavirüs hastalığının Omicron varyantı yayılmaya devam ederken, Yarra Nehri kıyısında yeni yılı kutlayan halk, bu saatlerde havai fişek gösterisi izliyor.

2021’E EN GEÇ AMERİKAN SAMOASI VEDA EDECEK

Diğer yandan 2022'ye en son Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası girecek.