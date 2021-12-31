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    2022 yılına erken giren ülkeler

    2022 yılına erken giren ülkeler

    Dünyada saat dilimi farkından ötürü bazı ülkeler 2022'ye Türkiye'den daha önce giriyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 15:40
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    Bulunduğu meridyenle ilgili oluşan saat farkı nedeni ile 2022'ye bazı ülkeler, bizden daha önce girdi.

    Yeni yıl coşkusunu bizden önce yaşayan, 2022'nin takvim yapraklarını çevirmeye başlayan ve tarihlerin artık resmen 2022'yi gösterdiği bu ülkelere hep birlikte bir göz atalım:

    KİRİTİMATİ ADASI YENİ YILA İLK GİRENLERDEN

    Dünyada yeni yıl, ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Bu ülke Türkiye saati ile 13.00'te yeni yıla girmiş oldu.

    2022 yılına erken giren ülkeler #1

    YENİ ZELANDA YENİ YILA GİRDİ BİLE

    Kiribati ve Samoa'nın ardından yine Türkiye saati ile 14.00'te Yeni Zelanda ve Fiji de 2022'yi karşıladı.

    Yeni Zellanda yeni yıla girdi VİDEO

    2022 yılına erken giren ülkeler #2

    SIRADA AVUSTRALYA VAR

    Sonrasında ise Avustralya, Türkiye saati ile 16.00'da 2022'ye "merhaba" diyecek.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde koronavirüs hastalığının Omicron varyantı yayılmaya devam ederken, Yarra Nehri kıyısında yeni yılı kutlayan halk, bu saatlerde havai fişek gösterisi izliyor.

    Avustralya

    2021’E EN GEÇ AMERİKAN SAMOASI VEDA EDECEK

    Diğer yandan 2022'ye en son Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası girecek.

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