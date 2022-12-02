2022 yılının en çok dinlenen şarkısı belli oldu

2022 yılının en çok dinlenen şarkısı belli oldu

2022 yılında, Spotify'da en çok dinlenen şarkı Bi' Tek Ben Anlarım olurken en çok dinlenen sanatçı da UZI oldu.

Spotify 2022 özeti, 30 Kasım 2022 itibarıyla erişime açıldı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "2022 Özetin burada, sen neredesin? Bu arada uygulamanı güncellemeyi unutma." ifadeleri yer aldı.

Spotify Wrapped'e nasıl erişim sağlanır?

Spotify kullanıcıları, 2022 Spotify özetini Spotify'ın ana sayfasında ve arama kısmından Spotify Wrapped'e erişim sağlayabilirler.

Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2022" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2022 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

2022'nin enleri

Ayrıca 2022 yılında, Spotify'da enler belli oldu.

2022’de Spotify’da;

En çok dinlenen kadın sanatçısı Sezen Aksu oldu.

En çok dinlenen şarkı Bi' Tek Ben Anlarım (KÖFN) oldu.

En çok dinlenen albüm yine UZI’nin El Chavo albümü olarak açıklandı.

Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçısı UZI oldu.

En çok dinlenen grup ise Duman oldu.

Spotify Wrapped nedir?

Wrapped, kullanıcıların 2022 yılını tanımlayan müzik ve podcast'lerden oluşan en çok dinlenenlerden oluşan geçmiştir.

İstatistiki veriler sunar ve 2022’de en çok hangi şarkıyı dinlediğinizi, hangi türlerin bağımlısı olduğunuzu gösterir.

Bu istatistiki bilgileri sosyal medyada paylaşmanızı sağlayan bir tasarım da sunar.