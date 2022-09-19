2022 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı, yükseköğretim kurumlarındaki kontenjanın yüzde 99'u doldu.

Binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği ek yerleştirme sonuçları, 17.30’da ÖSYM tarafından açıklandı.

Buna göre YKS yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

ÖSYM, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacağını ve adayların adreslerine gönderilmeyeceğini duyurdu.

Kayıtlar 25 Eylül'de başlayacak

Ayrıca YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapabilecek.

Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kontenjanların yüzde 99'u doldu

YÖK'ten gelen açıklamaya göre 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99’u doldu.

Boş kontenjan sayısı 96 binden 19 bine düştü

Açıklamada, ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısının 96 bin 15’ten 19 bin 358’e düştüğü belirtildi.

Yine açıklamada, "Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir." denildi.