2022 zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı

Toplamda 4 toplantıdan oluşan asgari ücret zammında üçüncü tur görüşmesi bugün yapılmaya başlandı.

Türkiye'de asgari ücret zammı için geri sayım...

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret zammına çevrilirken, 4 toplantıdan oluşan ve hükümet ile sendikaların zam pazarlıkları görüşmesinde bugün son viraja girilecek.

Geçtiğimiz gün Türk-İş ev sahipliğinde yapılan ikinci toplantıdan sonra üçüncü toplantı ise bugün, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporların görüşüldüğü toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

OY ÇOKLUĞU İLE BELİRLENECEK

Toplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını oy çokluğuyla belirleyecek.

Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da belirlenecek.

19 YILDAKİ EN YÜKSEK ZAM

Enflasyona göre belirlenecek olan asgari ücret için bu yıl büyük bir artış beklenirken AK Parti, yapılacak zammın 19 yıl içindeki en büyük zam olacağını bildirmişti.

EN DÜŞÜK 3 BİN 950

AK Parti hükümetleri döneminde asgari ücrete en yüksek zam 2003 yılında yüzde 37,48, 2015'te de yüzde 33,46 olarak gerçekleşti.

Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre asgari ücret; yüzde 31 artışla net 3 bin 700 liraya, yüzde 34 artışla 3 bin 785 liraya, yüzde 37 yükselişle 3 bin 870 liraya, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3 bin 950 liraya yükselecek.

VERGİ İNDİRİMİYLE 4 BİNİ GEÇECEK

Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira, yüzde 39,76 artması durumunda da 4 bin 462 lira olacak.