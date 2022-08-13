2022 Zorunlu trafik sigortasına zam: Trafik sigortası primleri ne kadar olacak?

2022 Zorunlu trafik sigortasına zam: Trafik sigortası primleri ne kadar olacak?

Resmi G Resmi Gazete'de yayınlanan son karara göre; 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere trafik sigortası primlerine yüzde 20 zam yapıldı.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Otomobil fiyatlarında yaşanan büyük artış sonrası şimdi de trafik sigortası zammı gündeme geldi.

Peki trafik sigortasına ne kadar zam geldi, yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından trafik sigortası primlerine eylül ayından geçerli olmak üzere büyük zam gelecek.

Yönetmeliğin 11. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte eylül 2022 itibarıyla azami prim tutarlarındaki aylık artış yüzde 1.5 oranından yüzde 4.75 oranında çıkarılacak.

Trafik sigortası primlerine ne kadar zam geldi?

Ayrıca eylül itibariyla Ağustos azami prim tutarları tüzel kullanım otomobillerde ve kamyonetlerde yüzde 20 oranına kadar artırılabilecek.

Motosikletler de ise yüzde 25'e kadar artış yapılabilecek.

Kaza yapmayan sürücülere indirim olacak mı?

Kaza yapmayan sürücüler için uygulanan indirim oranları da netleşti.

Uzun süredir kaza yapmayan yedinci basamaktaki sürücülere uygulanan indirim oranı yüzde 45’ten 42’ye, altıncı basamaktaki indirim oranı yüzde 30’dan yüzde 22’ye, beşinci basamaktaki indirim oranı da yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürüldü.

Hasar yapan sürücülerin primlerindeki artış oranları ise aşağı çekildi.

Birinci basamakta yüzde 150 olan artırım oranı yüzde 135’e, ikinci basamakta yüzde 100 olan artırım oranı yüzde 90’a, üçüncü basamakta yüzde 50 olan artırım oranı da yüzde 45’e indirildi.