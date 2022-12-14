2022'de 115 medya çalışanı öldürüldü

2022’de öldürülen gazeteci sayısı, 2021'e kıyasla yüzde 45 arttı. Buna göre Latin Amerika'da 39, Avrupa'da 37, Asya'da 30, Afrika'da 7 ve Kuzey Amerika'da 2 medya çalışanının öldürüldüğü belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşının yıkıcı etkileri, bu yıl gazetecileri çok daha olumsuz etkiledi…

Basın Amblem Kampanyası’ndan yapılan açıklamaya göre 2022'de 29 ülkeden 115 medya çalışanı öldürülürken, 2021'e göre can kayıplarında yüzde 45 artış kaydedildi.

2018’den bu yana en yüksek sayı

Geçen yıl toplam 79 medya çalışanı öldürülmüştü.

Bu yılki can kaybı rakamının 2018'den bu yana en yüksek sayı olduğu vurgulandı.

En çok ölümler Latin Amerika'da

2022'de Latin Amerika'da 39, Avrupa'da 37, Asya'da 30, Afrika'da 7 ve Kuzey Amerika'da 2 medya çalışanının öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkede 34 medya çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünyada halen 533 gazeteci gözaltında ya da tutuklu

Öte yandan Sınır Tanımayan Muhabirler (RSF) kuruluşunun yayımladığı raporda, dünyada halen 533 gazetecinin gözaltında veya tutuklu bulunduğu, bu sayının geçen yıla oranla yüzde 13,4 arttığı kaydedildi.

AA’da yer alan haberde sansür ve takibin olağanüstü seviyelere çıktığı Çin'de ise 110 gazetecinin tutuklu olduğu ifade edildi.