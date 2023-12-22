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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15. IICEC Enerji ve İklim Forumu'nda konuştu.
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2024-2030 Enerji Verimliliği Planı kapsamında, 100 milyon ton karbon salımını azaltmayı hedeflediğini belirtti.
Bayraktar, Türkiye'de emisyon ticaretini EPİAŞ bünyesinde gelecek yıl hayata geçirmeyi planladıklarını da açıkladı.
"100 milyon ton karbon salımını azaltmayı hedefledik"
Bayraktar daha sonra Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığına değindi.
Bayraktar, "2022'de enerjide dışa bağımlılık yüzde 67,8'e düştü. Türkiye'nin 2024-2030 Enerji Verimliliği Planı kapsamında, 100 milyon ton karbon salımını azaltmayı hedefledik." dedi.
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