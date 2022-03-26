İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıya 1 terörist teslim oldu

Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu 1 örgüt mensubu daha teslim olurken, toplam sayı 19'a ulaştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlüklerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

Yürüttülen çalışma sonucu 1 PKK'lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2011 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

2022 YILINDA 19 PKK'LI TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı'nın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi."