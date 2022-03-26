Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
661.863
1.49%
BTXN Coin
40.96
-1.30%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıya 1 terörist teslim oldu

    Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu 1 örgüt mensubu daha teslim olurken, toplam sayı 19'a ulaştı.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıya 1 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlüklerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

    Yürüttülen çalışma sonucu 1 PKK'lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    2011 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    2022 YILINDA 19 PKK'LI TESLİM OLDU

    İçişleri Bakanlığı'nın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

    "Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi."


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da kadınların videolarını çeken Pakistanlı şahıs tepki topladı
    Gündem

    İstanbul'da kadınların videolarını çeken Pakistanlı şahıs tepki topladı

    ABD, Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG gönderecek
    Dünya

    ABD, Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG gönderecek

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir