2022'de şehit olan Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

Haber Merkezi

Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ediyor.

Bu kritik mücadelede acı haberler de geliyor.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve naaşına ulaşılamayan askerin naaşına ilişkin açıklama yaptı.

3 YIL SONRA NAAŞI BULUNDU

Bakanlık Şehit Tokyükrek'in naaşına ulaşıldığını duyurdu.

METİNA'DA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Açıklamada , "Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır." denildi.

Piyade Uzman Çavuş Nurettin'in Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina Dağı'nda çıkan çatışmada şehit düştüğü açıklanmıştı.