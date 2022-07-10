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    2022'de toplam 52 bin 11 göçmen sınır dışı edildi

    2022'de toplam 52 bin 11 göçmen sınır dışı edildi

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığı, 1 Ocak-7 Temmuz arasında 52 bin 11 kaçak göçmenin ülkelerine gönderildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 10:26
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    Son dönemde artış gösteren düzensiz göç ile mücadele sürüyor.

    Bu kapsamda artırılan denetimlerle binlerce kaçak toplanarak Göç İdaresi'nde, sınır dışı edilmek üzere gözetim altına alınıyor.

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığı, bu yıla ilişkin son verileri paylaştı.

    Temmuzun ilk 7 gününde 5 bin kişi yakalandı

    Buna göre 1-7 Temmuz tarihlerinde yakalanan düzensiz göçmen sayısının 5 bin 923 olduğu bildirildi.

    Yakalanan düzensiz göçmenlerin bin 980'inin Afganistan, 364'ünün Pakistan uyruklu olduğu belirtildi.

    Yakalanan 5 bin 923 düzensiz göçmenden toplam 3 bin 778'inin ülkelerine geri gönderildiği açıklandı.

    2022'de toplam 52 bin 11 kişi sınır dışı edildi

    1 Ocak – 7 Temmuz 2022 itibariyle gönderilen düzensiz göçmen sayısı 52 bin 11 olarak açıklandı.

    Geri gönderilen göçmenlerden 30 bin 519'unun Afganistan, 6 bin 759'unun Pakistan uyruklu olduğu bildirildi.

    2022 de toplam 52 bin 11 göçmen sınır dışı edildi #1


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