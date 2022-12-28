2022'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketi

2022'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketi

ORC araştırma, 2022'nin en başarılı belediye başkanları anketi yayınlandı. Büyükşehirler içerisinde Fatma Şahin birinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu son sırada yer aldı.

ORC Araştırma tarafından 12-24 Aralık 2022 tarihleri arasında, 30 büyükşehre bağlı 184 ilçede ve 51 il merkezinde toplam 20 bin 614 katılımcı çalışmasını gerçekleştirdi.

Ankette, 2022’nin en başarılı “5 büyükşehir belediye başkanları”, “10 büyükşehir ilçe belediye başkanlarını” ile “5 il belediye başkanları” soruldu.

Fatma Şahin ilk sırayı aldı

Birinci sırayı yüzde 62,1 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin alırken, ikinci sırayı yüzde 59,6 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı.

Üçüncü sırada yüzde 58,7 ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, dördüncü sırada yüzde 56,9 ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oldu.

İmamoğlu son sırada

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 55,6 ile beşinci ve son sırada yer aldı.

Büyükşehir belediye başkanlarının ardından en başarılı il belediye başkanları anketinde de sonuçlar belli oldu.