2023 araç muayene ücreti ne kadar? İşte 2023 yılı araç muayenelerinden alınacak ücret

2023 araç muayene ücreti ne kadar? İşte 2023 yılı araç muayenelerinden alınacak ücret

Trafiğe çıkılması için yapılması zorunlu olan araç muayenesi fiyatları 2023 yılıyla birlikte güncellendi. Peki 2023 araç muayene ücreti ne kadar oldu? İşte 2023 yılı araç muayene ücretleri...

Araç muayene ücretlerinin 2023 senesinde ne kadar olacağı merak ediliyor. Muayene ücretleri 2023 yılında yeniden değerleme oranında artırıldı. Yeni yapılan zamla beraber yeni yılda araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek vatandaşların ödeyeceği ücret de belli oldu.

2023 Araç muayene ücreti ne kadar oldu?

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork gibi araçlarını muayene ettirecek olan vatandaşlar muayene ücreti olarak 1130,40 TL ödeyecek.

2022 senesinde muayene ücreti 507 TL olarak uygulanmaktaydı. Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet sahipleri ise 575,84 TL ücret ödeyerek muayene gerçekleştirebilecek. Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerler için muayene ücreti de belli oldu. Bu araçlar için muayene ücreti 1528,10 TL’ye yükseldi.

Muayene yaptırmamanın cezası ne kadar?

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da artış geldi. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak bilindiği üzere ceza ödenmesine sebep oluyordu. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 2022 yılında 427 TL iken 2023 yılının gelmesi ile birlikte %122 artışla 951 TL’ye yükselmiş oldu.