2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? İstenilen rakam açıklandı!

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? İstenilen rakam açıklandı!

2023'e çok az bir zaman kala, vatandaşların gündeminde asgari ücret yer alıyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte patronların açıklaması...

Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı özel canlı yayında asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamaların ardından bakanlık devreye girdi. Asgari ücret ile ilgili anket başlatmıştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuya değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak, "Ücret enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak şekilde olacak" dedi.

Son olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonları Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretle ilgili denge çağrısında bulundu. İşverenler ise isteklerini sıraladı. İşte patronların istediği rakam…

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretle ilgili net beklentilerini açıklayan işverenler, "Geçen yıl asgari ücret 4.250 TL oldu. Bir yıllık enflasyonun yüzde 85 olduğunu düşündüğümüzde asgari ücretin yüzde 100 zamla 4.250 TL'den 8.000-8.500 TL'ye çıkmasını normal buluyoruz" dedi.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere ise, "Asgari ücrette bir yıllık enflasyon oranları baz alınıyor. Geçen yıl asgari ücreti baz aldığımızda 8 bin-8 bin 500 bandı bizim açımızdan makul. Ancak devlet teşvikleri çok önemli. Bizim de maliyetlerimiz çok ciddi oranda arttı. Özellikle sigorta primlerinde ciddi teşvik gerekiyor" dedi.