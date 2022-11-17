2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu? İşte son durum!

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu? İşte son durum!

Yeni yıla kısa bir zaman kala, vatandaşların akıllarında hep aynı soru oluşuyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? Bakan Bilgin açıkladı. İşte detaylar...

Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı özel canlı yayında asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamaların ardından bakanlık devreye girdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuya değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak, "Ücret enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak şekilde olacak." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücret ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak komisyonda açıklama yaptı. Bilgin, "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücret zam oranlarıyla ilgili çalışmalar aralık ayında yapılacak olan toplantı ile birlikte belirlenecek. Temmuz ayı ara dönem zammı ile birlikte asgari ücrete toplamda %80 zam yapılarak 5.500 TL’ye çıkarılmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Ekim ayında enflasyon TÜFE’de yüzde 3,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 85,51’e yükseldi. Enflasyon rakamları yeni yılın asgari ücretinin belirlenmesinde önemli bir rol üstlenecek.